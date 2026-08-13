Mediashop wird nach Pleite neu aufgestellt

Der Teleshopping-Sender will international wachsen, den Standort wechseln, die TV-Präsenz von 16 auf 50 Sender ausbauen und mittelfristig 120 Mio. Euro Umsatz erreichen.
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Der Teleshopping-Sender Mediashop wird nach der Übernahme durch die One Spot GmbH komplett neu aufgestellt. One Spot hat das insolvente Unternehmen mit 1. Juni übernommen und plant nun die Übersiedlung von Neunkirchen (NÖ) an einen neuen Standort. Der neue Mietvertrag befinde sich derzeit in Verhandlung, gab One Spot am Donnerstag bekannt. Mediashop soll internationaler werden und mittelfristig einen Umsatz von 120 Mio. Euro bringen.
Seit der Übernahme sei die TV-Präsenz von 16 auf 50 Sender ausgebaut worden. Derzeit ist Mediashop in fünf Ländern vertreten, neben Österreich in Deutschland, der Schweiz, Ungarn und der Slowakei. Schrittweise sollen weitere Märkte erschlossen bzw. reaktiviert werden. Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien würden dabei im Fokus stehen, so der neue Eigentümer. Im Zuge dessen soll auch die Logistik neu aufgestellt bzw. die weitgehende Automatisierung eines Logistikstandorts geprüft werden.
Statt 163 nur noch 40 Beschäftigte
Laut heutigen Angaben ist das operative Geschäft Cashflow-positiv. Für das laufende Geschäftsjahr plant Mediashop einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit ein Grund, warum mit einem Standortwechsel auch die Bürofläche deutlich reduziert werden soll. Der Teleshopping-Sender mit vormals 163 Beschäftigten meldete heuer Ende Februar Insolvenz an. Die Schulden wurden damals mit rund 55 Mio. Euro beziffert.
Im Mittelpunkt von Mediashop sollen auch künftig Produkte stehen, deren Nutzen erklärt und demonstriert werden kann. TV bleibe dafür ein wesentlicher Kanal, werde aber zunehmend mit Online, Social Media und weiteren digitalen Vertriebskanälen verbunden.