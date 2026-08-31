Bud Spencers Enkel setzen mit „Bud Power“-Bohnen auf Expansion

Das Unternehmen produziert nicht selbst, sondern entwickelt die Rezepte, beschafft die Zutaten, kontrolliert die Produktionsstandards und arbeitet mit ausgewählten Herstellern zusammen. Auch Verpackung, Marketing und Logistik werden von „Bud Power“ gesteuert. Mit rund zehn Beschäftigten am Firmensitz in Mailand stieg der Umsatz von rund 700.000 Euro im Jahr 2023 auf 2,7 Millionen Euro 2024 und acht Millionen Euro 2025. Für 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von zwölf Millionen Euro an.

Nach dem Start in Österreich, Deutschland, in der Schweiz und in Ungarn sollen die Bud-Bohnen auch nach Polen und nach Tschechien kommen. Auch in Italien hat die Marke nach Unternehmensangaben eine starke Position. Bei den sogenannten verzehrfertigen Beilagen, zu denen die Bud-Spencer-Bohnen gezählt werden, komme „Bud Power“ auf rund 55 Prozent der Verkäufe im italienischen Lebensmittelhandel, erklärte Alessandro Pedersoli gegenüber der Tageszeitung La Stampa.

Das Sortiment wurde inzwischen um weitere Produkte ergänzt. Dazu gehören ein Bier als Hommage an die berühmte Bier-und-Wurst-Szene aus „Zwei außer Rand und Band“ sowie ein „Pizzone alla Bud Spencer“, der an den markanten Schlag des Schauspielers erinnern soll.