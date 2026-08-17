Fünf Jahre Haft für einst schillernden Investor Danny K.

Damit spielte der Staatsanwalt – ohne ihn namentlich zu nennen – unter anderem auf den früheren Vizekanzler Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache an. Nachdem dieser über die Ibiza-Affäre gestolpert war und seine politische Karriere bei der FPÖ beenden musste, dürfte er an einer Geschäftsanbahnung mit Danny K. mehr als nur interessiert gewesen sein.

Eine Reise nach Albanien, an der Strache mit einigen Bekannten teilnahm, hatte einen von Danny K. ausgestellten „Letter of Intent“ zur Folge. Für diesen stellte der 53-Jährige 6.000 Euro in Rechnung, ohne dass es je zu einem Geschäftsabschluss mit Strache bzw. Bekannten Straches gekommen wäre. Strache selbst zählt sich zu den Geschädigten des 53-Jährigen, der ihm 2,14 Millionen Euro an offenen Provisionen schulde, hatte der Ex-Vizekanzler als Zeuge im Verfahren gegen Danny K. deponiert.

Laut Anklage hatte Danny K. diverse Finanzierungsinstrumente offeriert, wobei er Interessenten zunächst kostspielige Due-Diligence-Prüfungen und Bankberatungen in Rechnung stellte. Mit diesen Beträgen habe er sich „sein Leben, sein Dolce Vita finanziert“, führte der Staatsanwalt am Ende der Verhandlung aus: „Er wollte seine Lebensgefährtin beeindrucken und sein Image des Investors und Lebemanns aufrechterhalten.“ In keinem einzigen Fall sei es aber zu einem Investment gekommen, alles sei „nur Schall und Rauch“ gewesen.

Der Angeklagte wies bereits 13 Verurteilungen in ganz Europa auf. Seit den frühen 1990er-Jahren „sammelte“ der gebürtige Niederländer in verschiedenen Ländern Vorstrafen wegen Vermögensdelikten. Der Liebe wegen hatte sich Danny K. 2021 in Wien niedergelassen. Dort will er auch bleiben, antwortete er auf eine abschließende Frage der vorsitzenden Richterin. „Und wovon leben Sie dann?“, wollte die Richterin noch wissen. – „Ich mache was.“