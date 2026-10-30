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Reparaturbonus für Elektro- und Elektronikgeräte läuft aus

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Rund 200.000 Reparaturen von etwa Waschmaschinen wurden gefördert
©APA, Roland Schlager, Themenbild
Mit der Geräte-Retter-Prämie hat das Umweltministerium heuer die Hälfte der Reparaturkosten für Elektro- und Elektronikgeräte übernommen. Insgesamt wurde der Reparaturbonus für rund 200.000 Geräte in Anspruch genommen. Allerdings läuft diese Aktion mit Jahresende aus, wie das Umweltministerium am Freitag in einer Aussendung erinnerte. Aktuell kann der Bonus noch über die Homepage {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXLDpHRlLXJldHRlci1wcsOkbWllLmF0Ij4=}}www.geräte-retter-prämie.at{{/a}} beantragt werden. Die Einlösung der Bons soll auch 2027 möglich sein.

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Mit den Bons erhalten Konsumentinnen und Konsumenten die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 130 Euro sowie bis zu 30 Euro für Kostenvoranschläge vergütet. Insgesamt beteiligten sich rund 2.450 Reparaturbetriebe an dieser Aktion. Der Reparaturbonus wurde vor allem für Kaffee- und Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backöfen und Laptops genutzt. Eine Neuauflage des Reparaturbonus ist derzeit nicht vorgesehen - er fiel den Budgetkürzungen zum Opfer.

"Mit der Geräte-Retter-Prämie wurde das Ziel erreicht, das Bewusstsein für das Reparieren, den schonenden Umgang mit Ressourcen und das Vermeiden von Abfällen zu erhöhen", wird Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) in der Aussendung zitiert. "Damit haben wir den Haushalten in Österreich einen Impuls gegeben, ihre Geräte länger zu nutzen und gleichzeitig die heimische Reparaturwirtschaft gestärkt."

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