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WIFO: Heimische Wirtschaft im 3. Quartal leicht gewachsen

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Wirtschaft
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Leichte positive Impulse vom Außenhandel und Investitionen
©APA, GEORG HOCHMUTH, HOCHMUTH
Die heimische Wirtschaft ist heuer im dritten Quartal wieder etwas gewachsen. Nach einem Rückgang im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real laut Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorjahresvergleich bedeute dies einen Zuwachs von 0,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025, teilte das WIFO mit. Leichte positive Impulse seien vom Außenhandel und den Investitionen gekommen.

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Die Industrie habe sich verhalten entwickelt, die Bauwirtschaft sei schwach geblieben. In den Dienstleistungsbereichen hingegen verlief die Konjunktur mehrheitlich gut, wie die Wirtschaftsforscher am Freitag weiters mitteilten.

WIFO Logo; aufgenommen am Freitag, 22. März 2024, im Rahmen einer PK des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und dem Institut für Höhere Studien (IHS) zum Thema "Konjunkturprognose 2024 und 2025 - Frühjahrsprognose" in Wien.

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