Störung behoben: WellCard wieder überall einlösbar

Seit Montag waren wegen einer Sicherheitsabschaltung bei einem technischen Dienstleister keine Einlösungen bei den rund 800 Thermen, Day Spas und Wellnesshotels möglich gewesen. Die bestehenden WellCard-Guthaben seien von dem Ausfall nicht betroffen gewesen, betonte das Unternehmen. Die Abschaltung habe lediglich die Schnittstellen der Einlöse- und Aktivierungssoftware betroffen. Von dem Problem waren auch andere Gutscheinanbieter in der DACH-Region betroffen.

"Wir bedauern die Störung und die dadurch für unsere WellCard-Kunden und -Partner sowie unsere Handelspartner entstandenen Unannehmlichkeiten sehr", erklärte Geschäftsführer Michael Semmler. Die Sicherheitsabschaltung beim technischen Dienstleister sei auch für das Unternehmen völlig überraschend gekommen, deshalb sei eine schnelle Ersatzlösung nicht möglich gewesen.