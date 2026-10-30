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Störung behoben: WellCard wieder überall einlösbar

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Partnerbetriebe wieder angebunden
©ULI DECK, APA, dpa
Nach der technischen Störung beim Gutscheinanbieter WellCard stehen sämtliche Funktionen wieder uneingeschränkt zur Verfügung: Die Gutscheine können ab sofort wieder bei allen knapp 800 Partnerbetrieben eingelöst werden, wie die Kärntner New Mediacheck GmbH am Freitag mitteilte. Auch Guthabenabfragen, Aufladungen sowie Käufe bei Handelspartnern seien wieder wie gewohnt möglich.

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Seit Montag waren wegen einer Sicherheitsabschaltung bei einem technischen Dienstleister keine Einlösungen bei den rund 800 Thermen, Day Spas und Wellnesshotels möglich gewesen. Die bestehenden WellCard-Guthaben seien von dem Ausfall nicht betroffen gewesen, betonte das Unternehmen. Die Abschaltung habe lediglich die Schnittstellen der Einlöse- und Aktivierungssoftware betroffen. Von dem Problem waren auch andere Gutscheinanbieter in der DACH-Region betroffen.

"Wir bedauern die Störung und die dadurch für unsere WellCard-Kunden und -Partner sowie unsere Handelspartner entstandenen Unannehmlichkeiten sehr", erklärte Geschäftsführer Michael Semmler. Die Sicherheitsabschaltung beim technischen Dienstleister sei auch für das Unternehmen völlig überraschend gekommen, deshalb sei eine schnelle Ersatzlösung nicht möglich gewesen.

PRODUKTION - 01.03.2023, Baden-Württemberg, Baden-Baden: In der Caracalla Therme Baden-Baden sprudelt ein Wasserpilz. Die Heilbäder im Land erholen sich nur langsam von der Corona-Delle. Je nach Bad können die Einnahmeausfälle sehr unterschiedlich sein. (zu dpa "Mollig warm und trotzdem leerer - Thermen erholen sich nur langsam") Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

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