Österreicher drittstärkste Bahnfahrer in der EU

In Europa fuhren nur die Menschen in der Schweiz noch weiter mit dem Zug. Dort waren es knapp 2.500 Kilometer.

Für die gesamte EU meldete Eurostat den Personenkilometerrekord von 457 Milliarden. Es gab ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber 2024 mit 445 Milliarden Personenkilometern.