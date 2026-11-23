Jensen Huang©Image Press Agency, IMAGO
Der Vorstand sieht kein Risiko für die nationale Sicherheit – die Märkte reagieren mit deutlichen Kursgewinnen.
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Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.
Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus und steuerte dabei die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zu Washington.
Kein Risiko für die nationale Sicherheit
Er trat am 12. November zurück, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die von den US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren – eine Anschuldigung, die Peking zurückweist.
Der Vorstand erklärte, er sei mit Huangs Offenheit und seinen Führungsqualitäten zufrieden und sehe nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsbeamten durch seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit.
Das Land brauche Jensen Huang als Nvidia-Chef, teilte US-Präsident Donald Trump mit. Der Konzern sollte jedoch seine gründliche interne Untersuchung hinsichtlich der Einhaltung der US-Exportkontrollen fortsetzen, so Trump.
Nvidia-Aktie steigt um 30 Prozent
Die Nvidia-Aktie sprang auf die Neuigkeiten hin um mehr als 30 Prozent in die Höhe. „Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion.
Auch der Bitcoin hat nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia einen Sprung nach oben gemacht. Der Kurs für die älteste und bekannteste Kryptowährung stieg um 4,91 Prozent auf 63.766 US-Dollar (58.022 Euro). Vor der Nvidia-Nachricht hatte der Bitcoin bei rund 61.000 Dollar gelegen.
„Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader. „In einem Börsenumfeld, das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissen ist, könnte dies die erhoffte Beruhigungspille sein."