Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus und steuerte dabei die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zu Washington.