Julius Bär beendet Signa-Rechtsstreit mit Millionenvergleich

Im Streit um Rückforderungen in der Signa-Pleite haben sich der Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection, Norbert Abel, und die Schweizer Privatbank Julius Bär außergerichtlich geeinigt. Wie das Schweizer Finanzportal Inside Paradeplatz berichtet, zahlt das Geldhaus eine zweistellige Millionensumme an die Insolvenzmasse. Damit ist das zivilrechtliche Verfahren vor dem Handelsgericht Wien beendet.

Ob damit sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank und Signa beigelegt sind, ist noch unklar. Von Seiten des Insolvenzverwalters gab es dazu auf APA-Anfrage keinen Kommentar.