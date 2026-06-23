Wirtschaftskammer will Deals mit Benkos Signa nicht prüfen lassen

Der Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer Österreich hat laut dem NEOS-Ableger UNOS eine Prüfung der Immobiliengeschäfte mit der Signa-Gruppe abgelehnt. Konkret hatte die Wiener Wirtschaftskammer vor rund sieben Jahren zwei Gebäude an die Signa verkauft, die daraufhin gewinnbringend weiterveräußert wurden.

Im Gegenzug erwarb die Kammer ihre neue Zentrale am Praterstern. Sozialdemokraten, Freiheitliche, Grüne und NEOS in der Kammer orten einen wirtschaftlichen Schaden.