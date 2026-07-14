Benko: Österreichs Justiz auf Schleichfahrt

Bis zum Sommer 2026 haben die österreichischen Ankläger kaum Brisantes vor das Innsbrucker Landesgericht gebracht. Drei Anklagen wurden bisher gegen Benko erhoben, zwei Verfahren endeten dabei mit Schuldsprüchen. Einer davon ist nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) nun teilweise rechtskräftig, in einem anderen hob das Höchstgericht einen zuvor ergangenen Freispruch wieder auf. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Die Dimensionen der angeklagten Verfahrensteile wirken, gemessen am milliardenschweren Gesamtkomplex Signa, überschaubar. Es geht um mutmaßliche Kridadelikte und Vorgänge aus der unmittelbaren Phase des Zusammenbruchs. Um Schäden in einer Größenordnung von unter Hunderttausend Euro bis zu fünf Millionen Euro.

Die entscheidende Frage, die sich unweigerlich aufdrängt: Wo bleiben jene Gerichtsprozesse, in denen es um zwei- oder gar dreistellige Millionenbeträge geht? Um Geldflüsse, die – wie News bereits im Frühjahr 2024 in einer Serie aufdeckte – innerhalb des Signa-Geflechts über verschiedene Gesellschaften und Stiftungen im Kreis bewegt worden sein sollen. Um jene Transaktionen also, die seit mehr als zwei Jahren im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.