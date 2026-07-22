Ex-Signa-Finanzchef Pirolt beantragt Entschuldung

Da Pirolt seine Unternehmereigenschaft verloren hat und nun als Verbraucher gilt, war ihm dieser Entschuldungsantrag möglich. Der Antrag auf das dreijährige Abschöpfungsverfahren wurde am 15. Juli 2026 eingebracht. Damit nutzte Pirolt die Frist für die im Jahr 2021 eingeführte Regelung für das kurze Verfahren, die am 16. Juli 2026 außer Kraft trat.

Ohne den rechtzeitigen Antrag wäre eine so rasche Entschuldung für Verbraucher gesetzlich nicht mehr möglich gewesen. Das Abschöpfungsverfahren kommt zum Zug, sollten die Gläubiger den Zahlungsplan ablehnen.

Das Gesetz schreibt vor, dass ein Tilgungsplan (das kurze Abschöpfungsverfahren) nur subsidiär bzw. hilfsweise beantragt werden darf. Pirolt muss seinen Gläubigern also zwingend zuerst einen Zahlungsplan anbieten. Nur für den Fall, dass die Gläubiger diesen ersten Vorschlag bei der Abstimmung nicht annehmen, greift als „Plan B“ automatisch der subsidiäre Antrag und das dreijährige Abschöpfungsverfahren wird eingeleitet.