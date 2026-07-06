Immer mehr Millionäre wandern aus

Für diese „Consiglieri“ boomt das Geschäft. Im vergangenen Jahr wanderten weltweit mehr als 140.000 Millionäre aus – so viele wie noch nie zuvor, schätzt das Forschungsunternehmen New World Wealth; in diesem Jahr rechnet es mit einem Anstieg auf 165.000. Zum Vergleich: 2015 waren es noch gut 60.000. Seitdem ist die Zahl kontinuierlich gestiegen. Einen kurzfristigen Einbruch gab es nur 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie.

IMI, ein weiteres Forschungsunternehmen, schätzt, dass die Investment-Migration-Branche – die sowohl wohlhabende potenzielle Auswanderer als auch Regierungen berät, die nach Investitionen und Talenten suchen – im Jahr 2025 einen Umsatz von 40 Mrd. US-Dollar erzielte, doppelt so viel wie im Jahr 2019.

IMI zählt mehr als 1.200 Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich Investment-Migration anbieten. Dazu gehören Anwaltskanzleien, Anbieter von Immobilien oder Investmentfonds, die mit Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsrecht verbunden sind, Wirtschaftsprüfer und so weiter.