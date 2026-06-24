Katarischer Scheich kauft Berlusconis Luxusvilla auf Sardinien

Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Medienberichten zufolge hatte auch der Sultan von Brunei Interesse an der Villa gezeigt, deren Wert auf rund 500 Millionen Euro geschätzt wird. Die direkt an der Küste gelegene Villa Certosa auf der Insel Sardinien galt über Jahrzehnte als eines der bekanntesten Privatdomizile Europas und wurde zum Symbol für Berlusconis luxuriösen Lebensstil.

Das rund 60 Hektar große Anwesen verfügt unter anderem über ein Amphitheater. Berichten zufolge ließ Berlusconi dort sogar einen künstlichen Vulkan für private Feiern errichten. Zudem soll ein unterirdischer Tunnel einen direkten Zugang zum Strand ermöglicht haben.