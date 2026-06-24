Katarischer Scheich kauft Berlusconis Luxusvilla auf Sardinien

2008 kutschierte Silvio Berlusconi Russlands Machthaber Wladimir Putin in einem Golfcart über das Anwesen.©ITAR-TASS, IMAGO
Wert der Villa Certosa an der exklusiven Costa Smeralda wird auf rund 500 Millionen Euro geschätzt.
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Der frühere Luxussitz des verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf Sardinien ist verkauft worden. Die berühmte Villa Certosa an der exklusiven Costa Smeralda wird an den katarischen Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani verkauft, teilte die Holdinggesellschaft Fininvest der Familie Berlusconi mit. Erworben wurde das Anwesen von der Immobiliengesellschaft Constellation, die zur katarischen Herrscherfamilie gehört.
Künstlicher Vulkan für private Feiern
Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Medienberichten zufolge hatte auch der Sultan von Brunei Interesse an der Villa gezeigt, deren Wert auf rund 500 Millionen Euro geschätzt wird. Die direkt an der Küste gelegene Villa Certosa auf der Insel Sardinien galt über Jahrzehnte als eines der bekanntesten Privatdomizile Europas und wurde zum Symbol für Berlusconis luxuriösen Lebensstil.
Das rund 60 Hektar große Anwesen verfügt unter anderem über ein Amphitheater. Berichten zufolge ließ Berlusconi dort sogar einen künstlichen Vulkan für private Feiern errichten. Zudem soll ein unterirdischer Tunnel einen direkten Zugang zum Strand ermöglicht haben.
Villa Certosa ist ein Ensemble aus drei Gebäuden
Die Villa liegt mit Blick auf den Golf von Porto Rotondo im Norden Sardiniens, umfasst 4.500 Quadratmeter Wohnfläche, 126 Zimmer und einen Park von 120 Hektar. Im Laufe der Jahre beherbergte die Villa unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den früheren britischen Premierminister Tony Blair und den russischen Machthaber Wladimir Putin.
Villa Certosa ist ein Ensemble aus drei Gebäuden. Mit dem Kauf umliegender Flächen ließ der 2023 verstorbene Berlusconi das Grundstück kontinuierlich erweitern. Auf dem Grundstück befinden sich ein See sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.
Riesige Vermögenswerte
Berlusconi hatte vor 32 Jahren die rechtskonservative Regierungspartei Forza Italia gegründet, die derzeit das Kabinett von Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt. Der Umfang der Vermögenswerte Berlusconis ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Neben den Kindern zählen Berlusconis Bruder Paolo, seine Lebensgefährtin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell'Utri zu den Erben.