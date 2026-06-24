Die Cartier-Saga: Warum diese Uhren weltweit begehrt sind

Der Effekt: Mehr als 10.000 Kundinnen, oft Töchter der ersten Besitzerin, brachten ihre alte „Panthère“ zum Service, so Arnaud Carrez, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Cartier. Sie trugen die Uhr dann am Handgelenk – und vor allem: Sie stellten Bilder davon in die sozialen Medien. Der Erfolg war durchschlagend und Cartier erlebte ein „tremendous momentum“, wie sich Carrez noch Jahre später freute.

Man kann den „Panthère“-Coup in seiner Bedeutung fast nicht hoch genug einschätzen. Er läutete eine Strategie ein, die noch heute Richtschnur ist und im Grunde genommen das Wesen der Marke definiert: die klare Konzentration des Uhrengeschäfts auf die eleganten, historischen Klassiker der Marke. Das gab ihr mächtig Schub: „Indem sich Cyrille Vigneron auf die ikonischen Modelle konzentrierte, auf die ‚Tank‘ und die ‚Santos‘ zum Beispiel, hat er es geschafft, auch junge Generationen wieder anzusprechen“, meint etwa Jean-Philippe Bertschy, Managing Director und Head of Swiss Equity Research bei der Privatbank Vontobel und ein profunder Kenner der Branche.

Grund: „Ikonische Modelle funktionieren in den sozialen Medien bestens.“ Anzumerken ist, dass Cyrille Vigneron Ende 2024 als CEO zurückgetreten ist und Louis Ferla Platz gemacht hat. Doch Nachfolger Ferla, der zuvor elf Jahre bei Cartier, dann erfolgreicher CEO bei Vacheron Constantin war, steht klar für Kontinuität und führt die Strategie nahtlos weiter.