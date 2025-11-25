Jachten, Privatjets, teure Autos: Der Markt für Luxusgüter schrumpft

Der weltweite Luxusmarkt schrumpft. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,44 Billionen Euro für teure Autos, edles Essen, Jachten, Privatjets und Ähnliches ausgegeben, wie eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma prognostiziert. Es wäre der zweite Rückgang in Folge. 2024 waren es noch 34 Mrd. mehr, im Vergleich zu 2023 ergibt sich ein Minus von 54 Mrd. Euro.

Der Rückgang ist ungewöhnlich, denn langfristig stehen alle Zeichen auf Wachstum. 2019 waren es noch 169 Mrd. Euro weniger als aktuell, und auch für die Zukunft sagt Bain ein deutliches Anschwellen des Luxusmarktes voraus: Bis 2035 sollen es insgesamt 2,2 bis 2,7 Billionen werden.