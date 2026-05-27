Patek Philippe: Besuch im Allerheiligsten

Der Tag im Herzen der weltberühmten Marke beginnt mit einer Chefsache. Es ist neun Uhr morgens in Plan-les-Ouates, einer Gemeinde im Südwesten von Genf. Thierry Stern, der Präsident und Eigentümer von Patek Philippe, eilt im taubenblauen Anzug durch die vierte Etage seiner Manufaktur.

Er muss gleich ins Ausland fliegen, zu einem Event, wo ihn am Abend Hunderte geladene Sammler feiern werden. Wieder einmal. Vorher aber möchte Stern noch den Klang der neuesten Minutenrepetitionen persönlich abnehmen. Das sind mechanische Uhren, welche die Zeit mithilfe eines Schlagwerks akustisch erklingen lassen.

Patek gilt auf diesem anspruchsvollsten Gebiet der Uhrmacherei seit Jahrzehnten als führend. So soll es auch bleiben, weshalb das letzte Wort darüber, ob der Sound für Stunden, Viertelstunden und Minuten richtig eingestellt wurde, der Chef persönlich hat. So war es bereits unter der Führung seines Vaters Philippe, so hält es auch der Sohn. Schließlich zahlen Kunden für diese extrem seltenen Armbanduhren hohe sechs- bis siebenstellige Beträge.