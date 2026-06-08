Keine Krise für Luxus: Privatjets boomen trotz Preisschocks

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar haben sich die Kosten für Kerosin in etwa verdoppelt. Dies zwang Fluggesellschaften weltweit dazu, Flüge zu streichen und Ticketpreise zu erhöhen.

Dennoch stieg die Zahl der Privatflüge im bisherigen Jahresverlauf weltweit um etwa vier Prozent, wie Daten des Luftfahrt-Analysehauses WINGX zeigen. Im gleichen Zeitraum sank die globale Angebotskapazität im Luftverkehr nach Angaben des Analyseunternehmens Cirium um drei bis vier Prozent.

„Es ist so viel zu tun wie eh und je“, erklärte Privatjet-Pilot Andy Spencer. Beim US-Football-Endspiel Super Bowl im Februar lag das Privatjet-Aufkommen an nahe gelegenen Flughäfen dreimal so hoch wie an normalen Tagen. Zum US-Masters-Golfturnier in Augusta schwebten mit mehr als 400 Privatjets sogar zehnmal so viele ein wie im vergangenen Jahr.