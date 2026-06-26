Der Luxusmarkt wächst wieder

Der globale Luxusmarkt dürfte 2026 trotz anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter wachsen. Nach aktuellen Schätzungen des italienischen Luxusgüterverbands Altagamma-Bain wird das Marktvolumen bis Jahresende zwischen 1,44 und 1,47 Billionen Euro erreichen, was einem Plus von rund zwei Prozent entspricht.

Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit „Luxus-Erlebnissen wie Spitzenhotels, gehobener Gastronomie, Kreuzfahrten, Privatjets und Megajachten“. Dieses Segment soll im laufenden Jahr um durchschnittlich vier Prozent wachsen und damit deutlich schneller als der Markt für klassische Luxusgüter.