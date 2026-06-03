Vom Post zum Profit: Wie Influencer Millionen verdienen

Der Wandel im Medienkonsum sorgt dafür, dass der Markt für Influencermarketing wächst. In der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen liegt die Verweildauer bzw. der Konsum pro Tag in Minuten für TV bei 87 Minuten – auf Social Media sind es 177 Minuten. Zum Vergleich: Bei den 35- bis 44-Jährigen sind es 116 Minuten TV zu 149 Minuten Social Media. Erst ab 45 plus kommt es zu einem Gleichstand: 126 Minuten TV zu 125 Minuten Social Media.“

Die Zahlen zeigen eine Entwicklung, die längst die gesamte Werbewirtschaft verändert hat: In den jüngeren Zielgruppen liegt Social Media vor Fernsehen – teils deutlich. Heißt: Wer Menschen erreichen will, muss dorthin, wo die Zielgruppe tatsächlich Zeit verbringt. „Es gibt zwei Welten“, sagt Distl. „Die Social-Media-Welt und die reale Live-Welt. Dazwischen verlieren die einstigen Klassiker – Print, lineares Fernsehen, ­statische Werbeflächen – an Selbstverständlichkeit.“

Einerseits wächst die digitale Dauerpräsenz, andererseits die Sehnsucht nach echten Erlebnissen: Events, Sport, Konzerte, Begegnungen. Influencer bewegen sich zunehmend zwischen beiden Welten. Aber auch „Influencer-Fatigue“ ist ein Schlagwort in diesem Business: zu viel Werbung, zu viel Selbstinszenierung, zu viel Dauerpräsenz. Distl misst dem weniger Bedeutung bei. Solange Menschen ihre Zeit in sozialen Netzwerken verbringen, werde es auch Influencer geben.