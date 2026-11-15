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Industriealkohol aus Rotwein: Totschnig verspricht EU-Gelder

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Wirtschaft
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Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Sonntag angekündigt, dass die EU bis zu 5 Mio. Euro zur Krisendestillation von Rotwein der Jahrgänge 2024 und älter zur Verfügung stellen werde. Details gebe die EU-Kommission am 4. Dezember per Verordnungsentwurf bekannt, so der Minister. Darin soll auch der Preis festgelegt werden, den die Winzer für die Destillierung ihrer Weine erhalten. Die Krisendestillation soll das Überangebot reduzieren und so für höhere Preise sorgen.

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"Unsere heimischen Winzerinnen und Winzer stehen angesichts der angespannten Lage am Weinmarkt unter enormem wirtschaftlichem Druck. Deshalb setzen wir jetzt einen gezielten Schritt, um den Markt zu stabilisieren und unsere Betriebe zu entlasten. Mit bis zu 5 Mio. Euro an EU-Mitteln schaffen wir die Möglichkeit, überschüssige Rotweinmengen durch Krisendestillation vom Markt zu nehmen und damit dem Preisdruck entgegenzuwirken", erklärte Totschnig in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die EU gab in den vergangenen Jahren viele Millionen dafür aus, um aus Wein billigen Industriealkohol zu machen. Bei der Krisendestillation wird überschüssiger Wein in den Mitgliedstaaten auf EU-Kosten destilliert, um den Alkohol dann etwa für Industriezwecke zu verwenden. Allein im Jänner 2024 waren es rund 71 Mio. Euro. Die höchsten Kosten entfielen dabei auf Frankreich mit insgesamt 68,5 Mio. Euro, gefolgt von Portugal mit mehr als 18 Mio. und Italien mit rund 15 Mio. Euro. In Österreich gab es im Coronajahr 2020 eine Krisendestillation.

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