Paketsteuer: Die 280-Millionen-Abgabe, die Amazon und Zalando an ihre Kunden weiterreichen
Seit Oktober kostet manche Online-Bestellung in Österreich extra, und die Österreichische Post zählt bereits weniger Packerl. Was hinter der Paketsteuer steckt, warum Amazon, Temu oder Zalando betroffen sind, kleine Shops aber nicht, und in welchen Fällen gar nichts anfällt.
Die Paketsteuer ist eine österreichische Abgabe von 2 Euro, die große Versandhändler seit 1. Oktober 2026 für jedes Paket zahlen, das sie an Privatkundinnen und Privatkunden im Inland zustellen. Betroffen sind nur Händler und Online-Marktplätze, die im Vorjahr mehr als 100 Millionen Euro mit Versandhandel in Österreich umgesetzt haben.
Ein Zoll ist die Paketsteuer nicht, sie trifft auch nicht nur Sendungen aus China: Händler aus Österreich, der EU und Drittstaaten zahlen gleich viel. Zahlen muss der Händler, ob er die Steuer an der Kasse weitergibt, entscheidet er selbst.
Woher die Steuer kommt und wie sie rechnet
Grundlage ist das Paketsteuergesetz, dessen Entwurf das Finanzministerium im Mai 2026 in Begutachtung geschickt hat. Mit dem erwarteten Aufkommen von 280 Millionen Euro pro Jahr soll ein Teil der Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel gegenfinanziert werden, die seit 1. Juli 2026 gilt. Umsätze über Online-Marktplätze rechnet das Gesetz dem Marktplatz zu.
Ein Rechenbeispiel: Drei Artikel, die in drei Paketen kommen, kosten den Händler bei Abrechnung pro Paket 6 Euro Steuer, bei Abrechnung pro Bestellung 2 Euro. Maßgeblich ist laut Finanzministerium, wann der Händler die Zahlung annimmt.
Paketsteuer auf einen Blick
2 Euro
pro zugestelltem Paket oder, nach Wahl des Händlers, pro Bestellung. Amazon weist an der Kasse 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer aus.
100 Millionen Euro
Umsatzgrenze: Versandhandelsumsätze in Österreich im vorangegangenen Geschäftsjahr. Darunter fällt keine Steuer an.
1. Oktober 2026
Start der Steuer. Sie gilt für Zustellungen, bei denen der Händler die Zahlung nach dem 30. September 2026 angenommen hat.
280 Millionen Euro
erwartetes Aufkommen pro Jahr laut Finanzministerium.
Vierteljährlich
Händler erklären und zahlen die Steuer selbst über FinanzOnline, jeweils bis Ende des Folgemonats. Für das vierte Quartal 2026 ist das der 31. Jänner 2027.
Warum die Paketsteuer gerade wieder Thema ist
Sechs Wochen nach dem Start spürt die Österreichische Post die Abgabe. Sendungen von außerhalb der EU seien gegenüber dem ersten Halbjahr 2026 um 30 Prozent zurückgegangen, die heimische Paketsteuer habe zu einem Minus von 10 Prozent geführt, rechnete Postchef Walter Oblin am 12. November vor, wie news.at berichtete.
Rechtlich ist die Steuer umstritten. Der Modehändler Zalando hat nach eigenen Angaben am 20. August 2026 eine Klage am Verfassungsgerichtshof eingereicht, Amazon strebt eine rechtliche Klärung an, und der Handelsverband überlegt eine Binnenmarktbeschwerde bei der EU-Kommission, wie news.at zum Start der Steuer berichtete.
Was das für Online-Shopperinnen und -Shopper heißt
Amazon zeigt die Steuer seit 1. Oktober als eigene Position an der Kasse: 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer. Amazon, Otto Österreich und Zalando verrechnen sie einmal pro Bestellung, egal wie viele Pakete es werden. Bei Rücksendungen nach der Zustellung bleibt die Steuer fällig. Die drei Händler wollen sie bei vollständigen, zeitnahen Retouren aber erstatten.
Keine Paketsteuer fällt an, wenn Sie online bestellen und im Geschäft abholen, bei Käufen von privat an privat und bei Händlern unter der Umsatzgrenze. Darunter liegen nach eigenen Angaben etwa der Marktplatz Refurbed und die Post-Plattform shöpping.
Bei Bestellungen aus Drittstaaten kommt seit 1. Juli 2026 ein EU-Zoll von 3 Euro hinzu, für Sendungen bis 150 Euro Warenwert und befristet bis 1. Juli 2028. Er gilt pro Warenart, nicht pro Paket: Fünf T-Shirts zählen als ein Artikel, ein T-Shirt und eine Uhr als zwei, so die EU-Kommission. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?.
Die Positionen
Das Finanzministerium begründet die Steuer mit der Gegenfinanzierung billigerer Grundnahrungsmittel. Zalando hält das Gesetz dagegen für „weder verfassungs- noch europarechtskonform“, Amazon hat nach eigenen Angaben „Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit“. Laut Handelsverband trifft die Abgabe auch 4.000 heimische Betriebe, die über große Marktplätze verkaufen. Otto-Österreich-Chef Harald Gutschi hält eine nationale Steuer für unnötig, weil die EU inzwischen selbst gegen die Paketflut vorgehe. Die Arbeiterkammer Wien wiederum findet, die EU-Kommission sei bei Sendungen von Shein und Temu „relativ langsam unterwegs“.
Häufige Fragen zur Paketsteuer
- Wer muss die Paketsteuer in Österreich zahlen?
Steuerpflichtig sind Versandhändler und Online-Marktplätze mit mehr als 100 Millionen Euro Versandhandelsumsatz in Österreich im Vorjahr. Viele geben die Steuer an ihre Kundinnen und Kunden weiter.
- Wie hoch ist die Paketsteuer pro Bestellung?
Die Steuer beträgt 2 Euro pro Paket oder, wenn der Händler das wählt, pro Bestellung. Mit Umsatzsteuer sind das 2,40 Euro.
- Fällt die Paketsteuer auch bei Temu und Shein an?
Es zählt nicht die Herkunft, sondern der Umsatz in Österreich. Laut Umsatzschätzungen, auf die sich der Handel stützt, gehören Temu und Shein zu den betroffenen Plattformen.
- Bekomme ich die Paketsteuer bei einer Rücksendung zurück?
Gesetzlich bleibt die Steuer nach einer erfolgten Zustellung fällig, auch wenn Sie die Ware zurückschicken. Amazon, Otto Österreich und Zalando wollen sie bei vollständigen, zeitnahen Retouren dennoch erstatten.
Quellen
Bundesministerium für Finanzen: Paketsteuer: Kurzdarstellung und FAQs (2026); Parlament: Paketsteuergesetz; Finanzausgleichsgesetz, Änderung (104/ME) (Mai 2026); Europäische Kommission: Guidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports (8. Juni 2026); KPMG Austria: Paketsteuer in Österreich ab Oktober 2026 (Juli 2026); news.at: Paketsteuer wird fällig: Online-Händler wollen rechtliche Klärung (1. Oktober 2026); news.at: Paketabgaben zeigen Wirkung, Post schickt weniger Packerl (12. November 2026)