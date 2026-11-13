Paketsteuer: Die 280-Millionen-Abgabe, die Amazon und Zalando an ihre Kunden weiterreichen

Amazon zeigt die Steuer seit 1. Oktober als eigene Position an der Kasse: 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer. Amazon, Otto Österreich und Zalando verrechnen sie einmal pro Bestellung, egal wie viele Pakete es werden. Bei Rücksendungen nach der Zustellung bleibt die Steuer fällig. Die drei Händler wollen sie bei vollständigen, zeitnahen Retouren aber erstatten.

Keine Paketsteuer fällt an, wenn Sie online bestellen und im Geschäft abholen, bei Käufen von privat an privat und bei Händlern unter der Umsatzgrenze. Darunter liegen nach eigenen Angaben etwa der Marktplatz Refurbed und die Post-Plattform shöpping.

Bei Bestellungen aus Drittstaaten kommt seit 1. Juli 2026 ein EU-Zoll von 3 Euro hinzu, für Sendungen bis 150 Euro Warenwert und befristet bis 1. Juli 2028. Er gilt pro Warenart, nicht pro Paket: Fünf T-Shirts zählen als ein Artikel, ein T-Shirt und eine Uhr als zwei, so die EU-Kommission. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?.