Land Oberösterreich sucht Partner für den Linzer Flughafen

Gesucht werde "ein langfristig orientierter und finanzstarker Partner" mit "unternehmerischem Know-how im Flughafen- bzw. Infrastrukturgeschäft", nachdem die Stadt Linz ihren Hälfteanteil am Linzer Flughafen an das Land Oberösterreich verkauft hat. Interessenten sollen "darlegen, wie sie sich die Attraktivierung des Geschäftsmodells, den zukünftigen Investitionsbedarf, den potenziellen Marktzugang und die strategische Perspektive zur langfristigen Absicherung und Weiterentwicklung des Flughafens vorstellen". Der Linzer Flughafen steckt weiter in den roten Zahlen und hat 2025 einen Verlust (Ergebnis nach Steuern) von 2,06 Mio. Euro eingeflogen. 2024 waren es mit 10,98 Mio. Euro allerdings deutlich mehr.