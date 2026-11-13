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Land Oberösterreich sucht Partner für den Linzer Flughafen

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Strategischer Partner für Minderheitsbeteiligung gesucht
©MARKUS HAUSER, APA, FOTOKERSCHI.AT, Themenbild
Nachdem das Land Oberösterreich den Linzer Flughafen vollständig übernommen hat, wird nun mit der Suche nach einem strategischen Partner gestartet. Dieser kann eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 49 Prozent erwerben. Die Mehrheit von mindestens 51 Prozent bleibt beim Land Oberösterreich, berichtet die neue Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. Die Suche soll am 11. Jänner 2027 enden.

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Gesucht werde "ein langfristig orientierter und finanzstarker Partner" mit "unternehmerischem Know-how im Flughafen- bzw. Infrastrukturgeschäft", nachdem die Stadt Linz ihren Hälfteanteil am Linzer Flughafen an das Land Oberösterreich verkauft hat. Interessenten sollen "darlegen, wie sie sich die Attraktivierung des Geschäftsmodells, den zukünftigen Investitionsbedarf, den potenziellen Marktzugang und die strategische Perspektive zur langfristigen Absicherung und Weiterentwicklung des Flughafens vorstellen". Der Linzer Flughafen steckt weiter in den roten Zahlen und hat 2025 einen Verlust (Ergebnis nach Steuern) von 2,06 Mio. Euro eingeflogen. 2024 waren es mit 10,98 Mio. Euro allerdings deutlich mehr.

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