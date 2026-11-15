FPÖ stimmt neuer Flughafen-Leitung in Salzburg nicht zu

Hörl war aus dem mehrstufigen Auswahlverfahren samt abschließendem Hearing überraschend als Erstgereihter hervorgegangen und hatte sich gegen die bisherige Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer durchgesetzt. Der Entscheidung, dass Hörl ab Oktober 2027 den größten Regionalflughafen Österreichs, den Salzburg Airport W. A. Mozart, leiten soll, könne man "nach aktuellem Informationsstand" nicht zustimmen, fordert Svazek Einsicht in entscheidungsrelevante Unterlagen.

Im Wesentlichen geht es um die Zusammensetzung der Hearing-Kommission. Laut Medienberichten haben vier von fünf Mitgliedern Verbindungen zur ÖVP. Die personellen Verbindungen innerhalb der Auswahlkommission seien ihr nicht bekannt gewesen, so Svazek. "Wer eine Personalentscheidung politisch mitträgt und mit seiner Unterschrift bestätigt, muss auch von deren ordnungsgemäßem Zustandekommen überzeugt sein können", begründete die FPÖ-Politikerin ihre Entscheidung.