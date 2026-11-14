50.000 Jobs fallen weg: So viel zahlt VW Mitarbeitern, die jetzt gehen
Volkswagen will mit hohen Abfindungen weitere Beschäftigte zum freiwilligen Gehen bewegen. Welche Summen in einer internen Übersicht stehen, wer eine Extra-Prämie bekommt und wie Abfertigungen in Österreich geregelt sind.
Volkswagen bietet Beschäftigten in Deutschland, die das Unternehmen freiwillig verlassen, Abfindungen von bis zu 209.000 Euro. Wer sich schnell entscheidet, bekommt eine Sonderprämie von 55.000 Euro dazu. Das geht aus einer internen Präsentation hervor, über die deutsche Wirtschaftsmedien am Freitag berichtet haben. Melden können sich Interessierte vom 16. November bis 4. Dezember. Volkswagen hat die Berichte bisher nicht kommentiert.
Hintergrund ist der Sparkurs des Konzerns. Im März hat der Aufsichtsrat den Zukunftsplan 2030 beschlossen. Er sieht laut Mitteilung von Volkswagen eine konzernweite Anpassung von rund 50.000 Stellen vor, Führungspositionen eingeschlossen. Für die deutschen Standorte der Volkswagen AG war schon im Dezember 2024 vereinbart worden, bis 2030 mehr als 35.000 Stellen sozialverträglich abzubauen.
Wer wie viel bekommen soll
Das Programm richtet sich laut den Berichten an Beschäftigte der Entgeltstufen 1 bis 12, also an niedrige und mittlere Einkommen in ausgewählten Bereichen. Die höchste Summe von 209.000 Euro ist für die Stufen 11 und 12 mit mehr als 20 Dienstjahren vorgesehen. In den Stufen 3 und 4 mit 15 bis 20 Dienstjahren sind es 126.100 Euro, in den Stufen 7 und 8 mit 5 bis 10 Dienstjahren 71.200 Euro. Zusammen mit der Prämie kommen langjährige Beschäftigte der höchsten Stufen rechnerisch auf bis zu 264.000 Euro.
Die Prämie von 55.000 Euro gibt es nur für Beschäftigte mit mindestens fünf Jahren im Unternehmen, die sich bis 4. Dezember melden. Den Aufhebungsvertrag müssen sie dann innerhalb von 14 Tagen unterschreiben. Die Zahl der Angebote ist begrenzt. Melden sich mehr Interessierte, als das Budget erlaubt, entscheidet der Zeitpunkt der Meldung. Auch Volkswagen muss jedem Vertrag zustimmen. Der Konzern rechnet den Berichten zufolge mit einigen Hundert zusätzlichen Aufhebungsverträgen.
Warum VW auf freiwillige Abgänge setzt
Die Vereinbarung vom Dezember 2024 enthält eine Beschäftigungssicherung bis 2030. Der Konzern setzt beim Abbau deshalb auf freiwillige Lösungen. Ein ähnliches Programm für Beschäftigte in Verwaltung und Entwicklung läuft laut den Berichten bereits seit 2024.
Wie stark der Personalstand schon sinkt, zeigen die Neunmonatszahlen des Konzerns: Ende September 2026 arbeiteten weltweit 648.100 Menschen für Volkswagen, Ende 2025 waren es noch 662.900. Das entspricht einem Minus von 2,2 Prozent. Volkswagen spricht in der Mitteilung von dringendem Handlungsbedarf und einem Kostenprogramm von rund 31 Milliarden Euro.
Was das für Sie heißt
Eine Abfindung wie bei Volkswagen ist in Österreich keine gesetzliche Leistung, sie wird bei einer einvernehmlichen Auflösung frei vereinbart. Gesetzlich geregelt ist die Abfertigung. Für Arbeitsverhältnisse, die ab 1. Jänner 2003 begonnen haben, gilt die Abfertigung Neu. Der Arbeitgeber zahlt laut Unternehmensserviceportal des Bundes 1,53 Prozent des monatlichen Entgelts in eine Betriebliche Vorsorgekasse. Nach drei Beitragsjahren kann das Guthaben ausbezahlt werden, auch nach einer einvernehmlichen Auflösung. Wer es nicht abhebt, verliert es nicht.
Für ältere Verträge gilt die Abfertigung Alt. Sie beträgt laut Arbeiterkammer Wien nach drei Jahren zwei Monatsentgelte, nach zehn Jahren vier, nach 20 Jahren neun und nach 25 Jahren zwölf Monatsentgelte. Auch hier bleibt der Anspruch bei einer einvernehmlichen Auflösung bestehen. Wer ein solches Angebot bekommt, kann sich vor der Unterschrift bei Arbeiterkammer oder Gewerkschaft beraten lassen.
Quellen
Volkswagen AG: Supervisory Board approves Future Plan 2030: A strong signal for Volkswagen Group (9. März 2026)
Volkswagen AG: Agreement reached: Volkswagen AG positions itself competitively for the future (20. Dezember 2024)
Volkswagen AG: Volkswagen Group: Nine-month results underline urgent need for action (29. Oktober 2026)
Unternehmensserviceportal: Abfertigung NEU für Arbeitnehmer und freie Dienstnehmer (2026)
Arbeiterkammer Wien: Abfertigung alt (2026)
Weitere Quelle: heute.at, Bis zu 264.000 Euro (13. November 2026)