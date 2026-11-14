50.000 Jobs fallen weg: So viel zahlt VW Mitarbeitern, die jetzt gehen

Volkswagen bietet Beschäftigten in Deutschland, die das Unternehmen freiwillig verlassen, Abfindungen von bis zu 209.000 Euro. Wer sich schnell entscheidet, bekommt eine Sonderprämie von 55.000 Euro dazu. Das geht aus einer internen Präsentation hervor, über die deutsche Wirtschaftsmedien am Freitag berichtet haben. Melden können sich Interessierte vom 16. November bis 4. Dezember. Volkswagen hat die Berichte bisher nicht kommentiert.

Hintergrund ist der Sparkurs des Konzerns. Im März hat der Aufsichtsrat den Zukunftsplan 2030 beschlossen. Er sieht laut Mitteilung von Volkswagen eine konzernweite Anpassung von rund 50.000 Stellen vor, Führungspositionen eingeschlossen. Für die deutschen Standorte der Volkswagen AG war schon im Dezember 2024 vereinbart worden, bis 2030 mehr als 35.000 Stellen sozialverträglich abzubauen.