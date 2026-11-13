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DO & CO knackt im Halbjahr 1,3 Milliarden Euro Umsatz und holt neue Airlines

Der Wiener Caterer DO & CO meldet das beste Halbjahr seiner Firmengeschichte und versorgt bald weitere Fluglinien in London, Boston und Chicago. Welche Kunden dazukommen und wo es hakt.

Flugzeuge werden am Flughafen mit Catering beladen
Foto:©Unsplash, Chayapan Khannabha

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Wirtschaft
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Der Cateringkonzern DO & CO hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2026/27, also von April bis September, 1,34 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, ohne Währungseffekte wären es 13,2 Prozent gewesen, wie das Wiener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis stieg um 24,7 Prozent auf 66,7 Millionen Euro, das EBIT um 12,5 Prozent auf 120,1 Millionen Euro.

DO & CO selbst spricht vom besten Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Neu dazu kommen ab dem dritten Quartal unter anderem American Airlines in London Heathrow mit bis zu 22 Flügen pro Tag, Emirates in Boston, Air Canada in Los Angeles und Turkish Airlines in Chicago, New York JFK und Newark. Schon im ersten Halbjahr hat DO & CO etwa Royal Air Maroc und EgyptAir in Los Angeles sowie Air India in London als Kunden gewonnen.

Wo DO & CO wächst

DO & CO ist in drei Bereichen tätig: Airline Catering, internationales Event Catering sowie Restaurants, Lounges und Hotels. Das Airline Catering ist mit 1,04 Milliarden Euro Umsatz und einem Anteil von 77,4 Prozent das mit Abstand größte Geschäft. Nach eigenen Angaben ist der Konzern Marktführer an den Flughäfen New York JFK, London Heathrow, Madrid, Istanbul, Warschau und Wien.

Am stärksten wuchs im Halbjahr das Event Catering mit einem Umsatzplus von 25,3 Prozent auf 206,5 Millionen Euro. DO & CO betreute laut Mitteilung das Finale der UEFA Champions League in Budapest mit rund 8.500 VIP-Gästen und ausgewählte VIP-Bereiche bei der Fußball-WM 2026 in Mexiko-Stadt, Miami und New York/New Jersey. Bereits im ersten Quartal hatte die WM den Gewinn gestützt.

Die Positionen

Der Vorstand gibt sich in der Halbjahresmitteilung zuversichtlich: „Der Vorstand der DO & CO AG ist überzeugt, den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre auch in diesem Geschäftsjahr 2026/2027 und darüber hinaus fortsetzen zu können.“ Bei gleichbleibendem Marktumfeld seien die gesetzten Unternehmensziele erreichbar, heißt es weiter.

Als Risiko nennt das Unternehmen die Spannungen im Nahen Osten, die das Geschäft mit Fluglinien aus der Golfregion getroffen hätten. Die Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurden abgesagt. Den Einfluss auf das Ergebnis beschreibt DO & CO als begrenzt. Stellungnahmen von Analystinnen und Analysten oder der Personalvertretung lagen bis Freitagvormittag nicht vor.

Was das für Beschäftigte heißt

DO & CO beschäftigte im ersten Halbjahr im Schnitt 16.830 Menschen, um 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal waren es durchschnittlich 17.185. In Istanbul baut der Konzern seit Jänner 2026 eine Großküche mit 150.000 Quadratmetern. Wie viele Beschäftigte DO & CO in Österreich hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Den vollständigen Halbjahresbericht veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Seite.

Quellen

DO & CO Aktiengesellschaft: Presseaussendung für das erste Halbjahr 2026/2027 (12. November 2026)

DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis 1. Halbjahr 2026/2027 (12. November 2026)

DO & CO Aktiengesellschaft: Investor Relations (2026)

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