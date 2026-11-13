DO & CO knackt im Halbjahr 1,3 Milliarden Euro Umsatz und holt neue Airlines

Der Cateringkonzern DO & CO hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2026/27, also von April bis September, 1,34 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, ohne Währungseffekte wären es 13,2 Prozent gewesen, wie das Wiener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis stieg um 24,7 Prozent auf 66,7 Millionen Euro, das EBIT um 12,5 Prozent auf 120,1 Millionen Euro.

DO & CO selbst spricht vom besten Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Neu dazu kommen ab dem dritten Quartal unter anderem American Airlines in London Heathrow mit bis zu 22 Flügen pro Tag, Emirates in Boston, Air Canada in Los Angeles und Turkish Airlines in Chicago, New York JFK und Newark. Schon im ersten Halbjahr hat DO & CO etwa Royal Air Maroc und EgyptAir in Los Angeles sowie Air India in London als Kunden gewonnen.