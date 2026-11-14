Gerüchte über 2.000 Jobs: Wiener Linien dementieren, sparen müssen sie trotzdem

Die Wiener Linien müssen Einsparungen finden, wie hoch sie ausfallen, steht noch nicht fest. Die Summe hängt vom Zuschuss der Stadt Wien für den öffentlichen Verkehr ab, der erst mit dem neuen Budget im Dezember festgelegt wird. Gerüchte, wonach 2.000 von rund 9.000 Jobs wegfallen sollen, weist Geschäftsführerin Alexandra Reinagl zurück: „Diese Zahl entbehrt jeder Grundlage.“

Statt auf Kündigungen setzt das Unternehmen auf natürliche Abgänge. Wird eine Stelle durch Pensionierung oder einen anderen Abgang frei, wird geprüft, ob sie nachbesetzt wird. Ausgenommen sind Buslenkerinnen und Buslenker sowie das Werkstattpersonal, hier wird weiter aufgenommen. Gespart werden soll bei internen Verwaltungsabläufen und bei den Führungsstrukturen. „Es wird bei uns jeder Stein umgedreht“, sagt Reinagl.