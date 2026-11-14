Gerüchte über 2.000 Jobs: Wiener Linien dementieren, sparen müssen sie trotzdem
Die Wiener Linien müssen sparen, wie viel, entscheidet das Stadtbudget im Dezember. Einen Abbau von 2.000 Jobs weist die Geschäftsführung zurück. Wo gespart wird und was Fahrgäste davon merken.
Die Wiener Linien müssen Einsparungen finden, wie hoch sie ausfallen, steht noch nicht fest. Die Summe hängt vom Zuschuss der Stadt Wien für den öffentlichen Verkehr ab, der erst mit dem neuen Budget im Dezember festgelegt wird. Gerüchte, wonach 2.000 von rund 9.000 Jobs wegfallen sollen, weist Geschäftsführerin Alexandra Reinagl zurück: „Diese Zahl entbehrt jeder Grundlage.“
Statt auf Kündigungen setzt das Unternehmen auf natürliche Abgänge. Wird eine Stelle durch Pensionierung oder einen anderen Abgang frei, wird geprüft, ob sie nachbesetzt wird. Ausgenommen sind Buslenkerinnen und Buslenker sowie das Werkstattpersonal, hier wird weiter aufgenommen. Gespart werden soll bei internen Verwaltungsabläufen und bei den Führungsstrukturen. „Es wird bei uns jeder Stein umgedreht“, sagt Reinagl.
Wie groß die Wiener Linien sind
Die Wiener Linien beschäftigen laut ihrer Bilanz für 2025 mehr als 9.500 Menschen aus 70 Nationen. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen 903 Millionen Fahrgäste, im Schnitt 2,47 Millionen pro Tag. Rund 1,34 Millionen Menschen sind Stammkundinnen und Stammkunden mit Dauerticket.
Für 2026 hat das Unternehmen Investitionen von 759,9 Millionen Euro eingeplant. Mit 426,7 Millionen Euro fließt mehr als die Hälfte davon in den Bau des neuen Linienkreuzes U2xU5.
Die U5 fährt erst 2030
Eine Sparmaßnahme steht bereits seit einem Jahr fest. Die erste U5-Strecke vom Karlsplatz zum Frankhplatz wird laut Wiener Linien baulich fertig, geht aber erst 2030 in Betrieb, gemeinsam mit der Verlängerung der U2 zum Matzleinsdorfer Platz. Der Baustart für die U5 nach Hernals wurde um ein Jahr auf 2028 verschoben, jener für die U2 zum Wienerberg um zwei Jahre auf 2030.
Fertig sein soll das gesamte Projekt Mitte der 2030er-Jahre. Die spätere Inbetriebnahme spart nach Angaben der Wiener Linien mehrere Millionen Euro an Betriebskosten. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) sagte bei der Ankündigung im November 2025: „Es gibt keinen Baustopp.“
Was das für Sie heißt
Im Fahrbetrieb soll nicht gespart werden, für Bus und Werkstatt sucht das Unternehmen weiter Personal. Spürbar wird der Sparkurs vor allem beim Ausbau, die neue U5 fährt erst 2030. Unabhängig davon gelten ab 1. Jänner 2027 die bereits beschlossenen neuen Tarife, die Jahreskarte kostet dann bei Einmalzahlung 483,10 Euro.
Wie viel Geld die Stadt den Wiener Linien künftig zur Verfügung stellt, zeigt das Budget für 2027, das im Dezember beschlossen werden soll. Erst dann steht fest, wie groß der Sparbedarf tatsächlich ist.
Quellen
Wiener Linien: Bilanz 2025: Wiener Linien durchbrechen die 900 Millionen Fahrgäste-Schallmauer (20. April 2026)
Wiener Linien: Update zum Öffi-Ausbau U2xU5 (12. November 2025)
Wiener Linien: Gemeinsam mobil: Neue Tarife ab 1. Jänner 2027 (23. Oktober 2026)
Weitere Quelle: wien.ORF.at, Wiener Linien prüfen ihre Verwaltung (13. November 2026)