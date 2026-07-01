Handel mit Werbeoffensive zur Steuersenkung auf Grundnahrung

Dabei wird schnell ersichtlich: Viel sparen werden sich die Verbraucher nicht. Bei der Eigenmarken-Semmel verlangt Spar zwei Cent weniger, bei den Cherry-Tomaten ebenfalls. Bei einem Liter Spar S-Budget-Vollmilch sind es sieben Cent, die gleiche Summe ersparen sich die Kundinnen und Kunden auch bei einem Kilo Eigenmarken-Spaghetti. Beim zweitgrößten Lebensmittelhändler Billa (Rewe-Gruppe) wird versprochen, die verordnete Preissenkung "auf den Cent genau" weiterzugeben, auch auf Aktionsartikel.

Laut dem Budgetdienst des Bundes sollen sich Haushalte im Schnitt knapp mehr als sieben Euro im Monat ersparen. Dem Budget fehlen durch das Steuerzuckerl wiederum 400 Mio. Euro.