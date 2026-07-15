Internationale Glücksspielkonzerne buhlen um österreichischen Markt

Der Entwurf zum neuen Glücksspielgesetz hat in der Branche ordentlich Staub aufgewirbelt: Neben dem bisherigen Monopolisten Casinos Austria mit der Tochter Österreichische Lotterien bringen sich einige internationale Anbieter in Stellung. So zeigen der US-Anbieter Brightstar und die französische Lotterie-Gesellschaft FDJ United Interesse an der Lotto-Konzession. Entain (bwin), Evoke, Bet-at-home, Kaizen Gaming sowie Automatenbetreiber hätten gerne Lizenzen für Online-Spiele.

Der aktuelle Entwurf enthalte jedoch ein paar Fallstricke, wie die Interessenten sowie die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) in ihren Stellungnahmen anführten: Es gebe kein Recht auf eine Konzession, auch wenn man alle Bedingungen erfüllt. Dass sich die internationalen Anbieter für zumindest neun Monate vom österreichischen Markt zurückziehen müssen, wird ebenso kritisiert. Aber auch in puncto Steuern sehen die Interessenten dringenden Änderungsbedarf. Denn unter den geplanten Bedingungen sei der österreichische Markt nicht wirtschaftlich. Die gesetzliche Beschränkung bei Einsätzen und Gewinnen pro Spiel stößt ebenso auf Kritik der Online-Glücksspielanbieter wie die geplante Zwangspause bei längerer Spieldauer.