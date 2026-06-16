Nike kann es einfach nicht mehr

Letzten Sommer, beim Frauen-Halbmarathon, den Nike in Südkalifornien veranstaltete, sah ich zu, wie eine Welle nach der anderen von Läuferinnen vom SoFi-Stadion loslief. Freunde und Familie säumten die Startlinie, jubelten und hielten Schilder hoch, auf denen Dinge standen wie „GO MOM!“ und „Beeilt euch, damit wir was trinken können!!“

Etwa eine Stunde, nachdem die Läuferinnen losgelaufen waren, erfuhr das Nike-Team im Stadion von einer Anfrage der kalifornischen Nationalgarde. Der Halbmarathon blockierte wichtige Boulevards zu einer Zeit, als die Nationalgarde und die Marines ihre (möglicherweise illegale) Mission zur Unterstützung einer Razzia der Einwanderungs- und Zollbehörde begannen. Würde es Nike etwas ausmachen, einen Weg auf der Straße freizumachen, damit Trump seine Truppen leichter einsetzen konnte?

Das Nike-Team, das die Veranstaltung leitete, sah sich in einer Zwickmühle. Was sollten sie tun? Einem Haufen bewaffneter Soldaten Nein sagen? Nachzugeben war nicht die rebellische, coole Entscheidung. Es war die panische Entscheidung eines Unternehmens, das in die Enge getrieben war. Aber zumindest vorerst war es auch eine Entscheidung, die hinter den Kulissen getroffen wurde.

Auf die Frage nach dem Vorfall erklärte das Unternehmen: „ Nike kann nicht bestätigen, dass eine Anfrage der US-Nationalgarde an das Unternehmen gestellt wurde. Nach unserem Verständnis gab es ein Gespräch zwischen der Polizei von Inglewood und der US-Nationalgarde bezüglich der Durchfahrt durch eine Absperrung.“