Premiere für den Austrian Family Business Summit

Wenn Unternehmensgeist und Wirtschaftspolitik aufeinandertreffen, ist eine spannende Diskussion vorprogrammiert. Wolfgang Hattmannsdorfer, Manuela Lindlbauer, Albert Schmidbauer und Christian Lengauer diskutierten vor gebanntem Publikum über mutigere Wirtschaftsreformen von Seiten der österreichischen Politik, mehr Planungssicherheit für Unternehmen, die Bedeutung von langfristigen Investitionen und vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Bildung in Schulen.

Trotz unterschiedlicher Lösungsansätzen ließ sich eine klare Botschaft ableiten: Österreich muss an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und dafür müssen sowohl Politik als auch Privatunternehmen an einem Strang ziehen.