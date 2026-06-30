Premiere für den Austrian Family Business Summit

Am 25. Juni fand in Linz der erste Family Business Summit statt und das mit großem Erfolg. Mehr als 300 österreichische Unternehmer:innen und Politiker:innen kamen zusammen, um über die Zukunft des Unternehmensstandorts Österreich zu diskutieren.
Am Donnerstag trafen sich etliche Wirtschaftsexpert:innen und Privatunternehmer:innen zum ersten Austrian Family Business Summit im Design Center Linz um über Stärken, Schwächen und bevorstehende Herausforderungen des ökonomischen Standorts Österreich zu reden.
Wie zukunftsfit sind österreichische Familienunternehmen?
Mit dem Zukunftsindex Familienunternehmen 2040 stellte Marktforschungsexperte Dieter Scharitzer erstmals eine umfassende Analyse zur Zukunftsfähigkeit österreichischer Familienunternehmen vor. Anhand aktueller Daten zeigt der Index, wo die Stärken heimischer Betriebe liegen und wo sie noch aufholen müssen.
Leistung und Wettbewerbsfähigkeit
Wenn Unternehmensgeist und Wirtschaftspolitik aufeinandertreffen, ist eine spannende Diskussion vorprogrammiert. Wolfgang Hattmannsdorfer, Manuela Lindlbauer, Albert Schmidbauer und Christian Lengauer diskutierten vor gebanntem Publikum über mutigere Wirtschaftsreformen von Seiten der österreichischen Politik, mehr Planungssicherheit für Unternehmen, die Bedeutung von langfristigen Investitionen und vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Bildung in Schulen.
Trotz unterschiedlicher Lösungsansätzen ließ sich eine klare Botschaft ableiten: Österreich muss an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und dafür müssen sowohl Politik als auch Privatunternehmen an einem Strang ziehen.
Verleih des Family Business Awards
An Premieren mangelte es an diesem Donnerstag auf jeden Fall nicht: Erstmals wurde der Family Business Award an den Unternehmer Johann Scheuringer verliehen. Dieser galt seiner Forderung nach einer stärkeren Wirtschafts- und Finanzbildung, die unter den teilnehmenden Familienunternehmen die größte Zustimmung erhielt.
Mit all diesen neuen Denkanstößen ging ein gelungener Tag zu Ende, der vor allem eines bot: offenen Austausch und konstruktive Zusammenarbeit.