Europäisches Forum Alpbach 2026: „Wie Europa gewinnt“ als Hauptthema

Der Präsident des European Forum Alpbach (EFA), Othmar Karas, gab am Montag in Wien erste Einblicke in das Programm und die Gäste des EFA26, das vom 24. August bis 4. September im Tiroler Bergdorf Alpbach stattfindet. „Es gibt kein zweites Forum, das seit 1945 kontinuierlich an die Zukunft, den Dialog und die Demokratie Europas geglaubt hat“, so Karas. Seit 81 Jahren werde dort über Europas Zukunft weiter gedacht, „als es heute viele Verantwortungsträger und Hauptstädte tun.“

Das heurige Jahresmotto des Europäischen Forums Alpbach lautet „How Europe wins“ als Einladung, „Europas Strategien neu zu entwickeln“. „Es geht um die Fähigkeit Europas, die eigene Zukunft zu gestalten“, so der langjährige Vizepräsident des Europaparlaments. „Wie sichern wir Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit? Wie kann Demokratie über Autokratie gewinnen?“