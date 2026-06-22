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Gerald Hanisch: Vom Linzer Stahlstadtkind zum Weltmarktführer

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Wie Gerald Hanisch aus Oberösterreich ein Weltunternehmen aufbaute.

In dieser Folge von oö ungefiltert gibt Gerald Hanisch, Gründer von Rubble Master, spannende Einblicke in seinen Weg vom Linzer Industrieumfeld zum Aufbau eines international erfolgreichen Unternehmens. Er erzählt, wie aus einer innovativen Idee ein weltweit tätiger Anbieter für Aufbereitungstechnik wurde und warum Oberösterreich für ihn der ideale Standort für unternehmerisches Wachstum war.

Im Gespräch spricht Gerald Hanisch über die Herausforderungen, neue Märkte zu erschließen, den Umgang mit Rückschlägen und die Bedeutung von Fehlern als Teil des Innovationsprozesses. Für ihn sind Kreativität, Mut und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, entscheidende Erfolgsfaktoren.

Darüber hinaus beleuchtet er aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, die Auswirkungen der Globalisierung und seine Sicht auf moderne Unternehmenskultur. Besonders wichtig ist ihm dabei die Verbindung von Wirtschaft, Kunst und Kreativität – ein Ansatz, den er über viele Jahre auch in seinem Unternehmen gelebt hat.

Heute zieht er sich zunehmend aus dem operativen Geschäft zurück und widmet sich verstärkt seinen Interessen in den Bereichen Kunst, Kultur und Reisen.

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