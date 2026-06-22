Bogdan Pilatowicz: Von Warschau nach Linz – eine Künstlerreise

In dieser Folge von oö ungefiltert steht der Künstler Bogdan Pilatowicz im Mittelpunkt. Im Gespräch mit Gerd J. Schneeweiß gibt der Maler mit polnischen Wurzeln Einblicke in seine kreative Welt und seine besondere Sicht auf Kunst, Gesellschaft und das Leben.

Bogdan Pilatowicz erzählt, wie der Surrealismus sein Denken und Schaffen prägt und warum die Idee hinter einem Werk für ihn oft schon feststeht, bevor der erste Pinselstrich gesetzt wird. Literatur spielt dabei eine wichtige Rolle: Autoren wie Marc Aurel oder Olga Tokarczuk liefern ihm immer wieder neue Denkanstöße und Inspirationen für seine Arbeiten.

Seine Bilder bewegen sich zwischen Intuition und Reflexion, zwischen persönlichen Erfahrungen und fantasievollen Motiven. Themen wie Freiheit, Einsamkeit, Menschlichkeit und Humor finden dabei ebenso ihren Platz wie ungewöhnliche und surreal anmutende Bildideen.

Im Gespräch wird deutlich, dass Bogdan Pilatowicz seinen Weg als Autodidakt bewusst gewählt hat. Er interessiert sich für die Arbeiten anderer Künstler, bleibt dabei aber seiner eigenen Handschrift treu. Authentizität ist für ihn eine der wichtigsten Voraussetzungen für künstlerisches Arbeiten.

Darüber hinaus spricht er über den Einfluss von Musik, Literatur und gesellschaftlichen Entwicklungen auf sein Schaffen. Persönliche Begegnungen, inspirierende Menschen und die Möglichkeit, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, spielen dabei eine zentrale Rolle.