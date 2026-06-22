Thomas Doss: Musik zwischen Leidenschaft und internationalem Erfolg

In dieser Folge von oö ungefiltert steht Thomas Doss, Komponist und Dirigent, im Mittelpunkt. Er erzählt von einer außergewöhnlichen Kindheit im Umfeld des Linzer Theaterhauses und davon, wie daraus eine internationale Karriere mit hunderten Kompositionen und Konzerten auf bedeutenden Bühnen entstanden ist.

Im Gespräch gibt Thomas Doss Einblicke in seinen kreativen Alltag zwischen Kompositionsaufträgen, Unterricht, Konzertreisen und Familienleben. Er spricht darüber, wie neue Werke entstehen, woher er seine Inspiration bezieht und wie es gelingt, über viele Jahre hinweg kreativ zu bleiben, ohne sich ständig zu wiederholen.

Besonders spannend sind seine Erfahrungen als Dirigent mit unterschiedlichsten Orchestern. Dabei verrät er, warum für ihn Respekt, Offenheit und eine Prise Humor entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Auch internationale Stationen, darunter Erfahrungen mit Filmmusik in Los Angeles sowie Projekte in Europa und Asien, kommen zur Sprache.

Darüber hinaus spricht Thomas Doss über den Einfluss moderner Technologien auf die Musikwelt. Themen wie Künstliche Intelligenz, Social Media und digitale Entwicklungen betrachtet er offen, betont aber zugleich die Bedeutung von Persönlichkeit und Authentizität im künstlerischen Schaffen.