Arnold Hirschl: Von Radprofi zum innovativen Kunstsammler

In dieser Folge von oö ungefiltert lernen Sie Arnold Hirschl kennen – einen Mann mit außergewöhnlich vielen Interessen und beruflichen Stationen. Vom HTL-Absolventen und Softwareentwickler über den Radprofisport bis hin zum Herausgeber eines Fachmagazins, Immobilienexperten und leidenschaftlichen Kunstsammler führt sein Weg durch unterschiedlichste Welten.

Im Gespräch erzählt Arnold Hirschl von den Entscheidungen und Wendepunkten, die sein Leben geprägt haben. Dabei wird deutlich, dass Neugier, Offenheit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, zentrale Bestandteile seiner Lebensphilosophie sind. Ob im Beruf, im Sport oder in der Kunst – Stillstand war für ihn nie eine Option.

Ein besonderer Schwerpunkt der Episode liegt auf seiner Leidenschaft für Kunst. Hirschl spricht über das Sammeln, die Entdeckung junger Talente und darüber, warum Kunst für ihn weit mehr ist als ein dekoratives Objekt. Gleichzeitig beleuchtet er die Chancen und Herausforderungen des Kunstmarktes und wirft einen Blick auf die Stellung österreichischer Künstlerinnen und Künstler im internationalen Umfeld.

Darüber hinaus erzählt er von außergewöhnlichen Begegnungen, spannenden Erfahrungen und persönlichen Erlebnissen, die sein Leben bereichert haben. Auch Themen wie Gesundheit, Ernährung, Organisation und die Bedeutung persönlicher Beziehungen kommen zur Sprache.