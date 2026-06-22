Stefan Beham: Punkrock, Plattenlabel und internationale Musikszene

In dieser Folge von oö ungefiltert spricht Stefan Beham, Labelbetreiber und Eventveranstalter, über seinen Weg von der Werbe- und Grafikbranche in die Musikindustrie. Mit seinem Unternehmen hat er bereits mehr als 200 Veröffentlichungen begleitet und setzt dabei bewusst auf digitale Formate ebenso wie auf Vinyl, das nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.

Im Gespräch gibt Stefan Beham Einblicke in einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zwischen Künstlerbetreuung, Veranstaltungsorganisation, Marketing und internationalen Kooperationen. Er arbeitet mit Bands aus Europa, den USA und Asien zusammen und zeigt, wie stark die oberösterreichische Musikszene heute mit internationalen Netzwerken verbunden ist.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf seinem Engagement für die Punkrock-Szene und die Förderung junger Musikerinnen und Musiker. Dabei spricht er über die Herausforderungen der Veranstaltungsbranche, die Organisation von Festivals und den Umgang mit Rückschlägen, die auch in der Kultur- und Musikszene zum Alltag gehören.

Darüber hinaus thematisiert Stefan Beham die Auswirkungen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf die Musikbranche sowie die Bedeutung von Social Media für Reichweite und Vermarktung. Trotz technischer Entwicklungen bleibt für ihn das DIY-Prinzip ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit.