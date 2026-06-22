Dominika Meindl: Die Frau, die Hallstatt zweimal erfindet

In dieser Folge von oö ungefiltert steht Dominika Meindl im Mittelpunkt – Autorin, Journalistin, Moderatorin, Satirikerin und engagierte Stimme der oberösterreichischen Kulturszene. Im Gespräch erzählt sie, wie es ihr gelingt, die unterschiedlichen Rollen und Projekte unter einen Hut zu bringen und dabei stets ihrer kreativen Linie treu zu bleiben.

Besonders am Herzen liegt ihr die Literatur- und Satirearbeit. Sie spricht über die Entstehung der „Original Linzer Worte“, die sich zu einer erfolgreichen Plattform für pointierte Texte und kreative Bühnenformate entwickelt haben. Humor, Gesellschaftskritik und die Freude am Erzählen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Auch ihr literarisches Schaffen kommt zur Sprache. Dominika Meindl gibt Einblicke in die Hintergründe ihres Debütromans, der von der Existenz einer Hallstatt-Nachbildung in China inspiriert wurde. Dabei beschäftigt sie sich mit Fragen nach Original und Kopie, Wirklichkeit und Wahrnehmung sowie den Geschichten, die hinter diesen Themen stecken.

Darüber hinaus spricht sie über ihre Leidenschaft für das Wandern und die Berge, die für sie wichtige Orte des Rückzugs und der Inspiration sind. Ebenso thematisiert sie aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz und digitale Technologien, denen sie mit Interesse, aber auch mit einer gesunden Portion Reflexion begegnet.

Mit viel Selbstironie, Kreativität und kulturellem Engagement zeigt Dominika Meindl, wie vielfältig die oberösterreichische Kulturlandschaft sein kann. Eine Episode über Literatur, Humor und die Kunst, gesellschaftliche Themen auf ungewöhnliche Weise sichtbar zu machen.