Andreas Stangl: Vom Drehbank-Arbeiter zum Machtfaktor der Arbeitnehmer

In dieser Folge von oö ungefiltert spricht Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich und des ÖGB Oberösterreich, über seinen außergewöhnlichen Weg vom Schichtarbeiter an die Spitze der Arbeitnehmervertretung.

Offen und bodenständig erzählt er von seinen ersten Berufsjahren, den Erfahrungen in der Schichtarbeit und seinem frühen Engagement gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz. Geprägt von seiner Zeit als Betriebsrat berichtet er, wie ihn die direkte Arbeit mit den Menschen und die Auseinandersetzung mit Herausforderungen in den Betrieben bis heute beeinflussen.

Im Gespräch gibt Andreas Stangl Einblicke in seine Arbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und spricht über aktuelle Themen wie den Fachkräftemangel, die Situation im Gesundheits- und Pflegebereich sowie die Herausforderungen in verschiedenen Branchen. Dabei erläutert er, wo er Handlungsbedarf sieht und welche Lösungen aus seiner Sicht notwendig sind.

Neben politischen und gesellschaftlichen Themen wird auch die persönliche Seite sichtbar. Andreas Stangl erzählt, wie wichtig ihm der direkte Kontakt zu den Menschen geblieben ist, woher er seine Motivation bezieht und welche Erfahrungen ihn auf seinem Weg besonders geprägt haben.