Wienerberger mit deutlichem Gewinnknick

Auf der Ertragsseite sieht es auch im bisherigen Jahresverlauf düster aus: Der Gewinn nach Steuern zerbröselte in den ersten neun Monaten gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr von 173 auf 24 Mio. Euro. Das operative Ergebnis hat sich von 308 auf 127 Mio. Euro mehr als halbiert. Unter dem Strich blieb ein Gewinn je Aktie (EPS) von nur noch 20 Cent, nach 1,56 Euro im Vorjahreszeitraum. Die Verkaufserlöse erhöhten sich von 3,5 auf 3,7 Mrd. Euro.

Im dritten Quartal sei der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresabstand von 202 auf 180 Mio. Euro gesunken, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die zuletzt im Oktober gekappte Prognose für 2026 wurde bestätigt: Angesichts der schwächeren Nachfrage und der gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik will der weltgrößte Ziegelhersteller im Gesamtjahr nun ein operatives EBITDA zwischen 640 und 650 Mio. Euro erreichen. Erst im Juli hatte das Management seine Ergebnisprognose wegen der schleppenden Baukonjunktur auf rund 700 Mio. Euro gesenkt, nachdem ursprünglich ein operatives EBITDA von über 800 Mio. Euro angepeilt worden war.

Die vorliegenden Finanzergebnisse spiegelten ein Marktumfeld wider, das weiterhin stark unter Druck stehe, teilte der nun endgültig bestätigte neue Konzernchef Gerhard Hanke mit. "Die schwache Nachfrage im Wohnungsneubau sowie steigende Kosten belasten weiterhin unsere Profitabilität." Die Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur hätten sich im Jahresverlauf als robust erwiesen. "Trotz ihrer soliden Entwicklung konnten sie die anhaltende Schwäche im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig kompensieren", räumte der CEO ein.

Bis Ende des Jahres will die Konzernleitung die Nettoverschuldung auf 2,2 Mrd. Euro verringern. Per Ende September lag sie den Angaben zufolge bei 2,4 Mrd. Euro. "Unser Fokus liegt klar auf der Reduzierung der Verschuldung, der Stärkung der Bilanz sowie der Steigerung von Profitabilität und Cash-Generierung, um unsere finanzielle Resilienz und strategische Flexibilität zu stärken", so Hanke weiters.

Der neue CEO will den Angaben zufolge eine strategische Überprüfung durchziehen, um konzernweit Einsparungsmaßnahmen voranzutreiben, die ab 2029 zu einer wiederkehrenden jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA um 140 Mio. Euro führen sollen. Eine schrittweise Verbesserung soll schon ab 2027 sichtbar sein. Die Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung seien bereits weitgehend identifiziert.

"Mit der Übernahme der CEO-Rolle habe ich eine strategische Überprüfung eingeleitet, um unsere Ausrichtung und Prioritäten zu evaluieren und sicherzustellen, dass Wienerberger langfristig erfolgreich aufgestellt ist", ließ Hanke wissen. Dabei sollen die operative Performance verbessert und das Unternehmensportfolio analysiert werden.

Der frühere Wienerberger-Chef Heimo Scheuch war nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze im August aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Seine Agenden hatte Vize-CEO Hanke zunächst interimistisch übernommen.