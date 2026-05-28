Superreiche wenden sich zunehmend vom Dollar ab

Die geopolitische Unsicherheit und eine mögliche Schuldenkrise trügen dazu bei, dass Familien eine stärkere Diversifizierung ihrer Währungsanlagen ins Auge fassten. Der Dollar hat zum Euro 2025 knapp zwölf Prozent an Wert verloren, zum Franken gar über zwölf Prozent.

„Angesichts der sehr markanten Bewegung im letzten Jahr sind viele Family Offices über die Bücher gegangen und haben sich gefragt, ob sie über alle Anlageklassen hinweg im Dollar überexponiert sind“, erklärte UBS-Anlagestratege Maximilian Kunkel. „Fast die Hälfte kam zu dem Schluss, dass sie das sind.“

Im Euro sehen sich lediglich sieben Prozent zu stark engagiert, im Franken fünf Prozent, hieß es in der zwischen Januar und Ende März bei insgesamt 307 UBS-Kunden getätigten Umfrage weiter. Die Family Offices kamen durchschnittlich auf Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar (2,3 Mrd. Euro).