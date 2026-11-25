Trotz des von der EU bei der UNO-Klimakonferenz geforderten Ausstiegs von fossilen Energieträgern bleibt die EU selbst noch jahrzehntelang von Kohle, Öl und Gas abhängig. Darauf wies der Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in einer Analyse am Mittwoch hin. Erneuerbarer Strom aus Photovoltaik (PV) und Wind nimmt zwar in allen EU-Staaten zu, aber insbesondere bei Erdgas bleibe die EU noch viele Jahre abhängig und damit anfällig für Preisschocks.

Selbst unter ehrgeizigeren Szenarien bleibe Erdgas ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Energiemixes, insbesondere für industrielle Prozesse und die Netzstabilität bei Strom. ECFR geht davon aus, dass Flüssigerdgas (LNG) bis 2035 eine Schlüsselrolle in der Energieversorgung spielen wird, was die Notwendigkeit systematischerer Maßnahmen unterstreiche.