Die EU fordert weltweit den Ausstieg aus fossiler Energie, sichert sich aber selbst Gaslieferungen bis 2053. Ein Thinktank kritisiert fehlende Ausstiegsziele und nationale Alleingänge.
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Trotz des von der EU bei der UNO-Klimakonferenz geforderten Ausstiegs von fossilen Energieträgern bleibt die EU selbst noch jahrzehntelang von Kohle, Öl und Gas abhängig. Darauf wies der Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in einer Analyse am Mittwoch hin. Erneuerbarer Strom aus Photovoltaik (PV) und Wind nimmt zwar in allen EU-Staaten zu, aber insbesondere bei Erdgas bleibe die EU noch viele Jahre abhängig und damit anfällig für Preisschocks.
Selbst unter ehrgeizigeren Szenarien bleibe Erdgas ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Energiemixes, insbesondere für industrielle Prozesse und die Netzstabilität bei Strom. ECFR geht davon aus, dass Flüssigerdgas (LNG) bis 2035 eine Schlüsselrolle in der Energieversorgung spielen wird, was die Notwendigkeit systematischerer Maßnahmen unterstreiche.
Ausstiegspläne bei Kohle am konkretesten
Am konkretesten sind die Ausstiegspläne bei Kohle. Von den sechs größten EU-Volkswirtschaften planen Frankreich, Spanien und die Niederlande bis 2030 zumindest beim Strom aus Kohle auszusteigen. Italien und Deutschland folgen den Plänen zufolge 2038 und in Polen gibt es einen Pakt mit Gewerkschaften, bis 2049 alle Kohleminen stillzulegen.
Bei Öl und Gas gibt es in drei der sechs EU-Länder überhaupt kein klares Ausstiegsziel. Frankreich, Deutschland und die Niederlande peilen bei Erdöl 2045 an. Bei Erdgas strebt Deutschland ebenfalls 2045 an, Frankreich und die Niederlande 2050, während Italien, Polen und Spanien auch bei Gas kein klares Ziel haben.
Neue Gaslieferverträge mit Qatar bis 2053
Der Thinktank weist auch darauf hin, dass in Frankreich, Italien und der Niederlande die Öl- und Gaskonzerne TotalEnergies, Eni und Shell erst heuer neue, langfristige Gaslieferverträge mit Qatar abgeschlossen haben, die bis 2053 laufen.
ECFR sieht das Fehlen einer EU-weiten Verpflichtung zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern als größte Bremse beim Aufbau einer grünen Energieversorgung. Dazu kommen laut dem Thinktank Finanzierungslücken und Netzengpässe. Studienautor Szymon Kardas rät dazu, die zersplitterten nationalen Ansätze in grenzüberschreitende Projekte überzuführen, um Wind- und Sonnenenergie gemeinsam im großen Stil auszubauen.