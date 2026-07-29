Chicago School of Economics: Die Denkschule der Weltwirtschaft

Ihre Professoren erhielten 30 Nobelpreise für Wirtschaftswissenschaften, mehr als jede andere Universität der Welt. Die Theorien wurden von Regierungen, Notenbanken und Vorstandsetagen direkt aus den Hörsälen übernommen und umgesetzt.

Die grundlegende These der Chicago School war ebenso einfach wie provokant – eine freie Gesellschaft mit freien Märkten trifft langfristig bessere wirtschaftliche Entscheidungen als Regierungen und Bürokratien:

Menschen definieren den Markt durch ihre Entscheidungen – was sie kaufen, verkaufen und produzieren – effizienter als jede zentrale Planung.

Wettbewerb zwingt zu Innovation, hoher Qualität, niedrigeren Preisen und schafft Wohlstand.

Der Staat sollte sich darauf beschränken, Eigentumsrechte, Rechtssicherheit und eine stabile Währung zu sichern und zu schützen.

Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft verursachen größere Schäden als die Missstände, die sie beabsichtigen zu beseitigen.

Die Theorien waren revolutionär. Nach dem Zweiten Weltkrieg glaubten Ökonomen, der Staat müsse die Wirtschaft steuern. In den Siebzigerjahren geriet dieses Modell ins Wanken. Inflation und Arbeitslosigkeit stiegen, und es drohte eine Wirtschaftskrise.

Milton Friedman und George Stigler meldeten sich zu Wort, die beiden berühmtesten Vertreter der Chicago School. Stigler als Sohn deutsch-österreichischer Einwanderer sprach übrigens zu Hause noch Deutsch. Ihre Botschaft an Regierungen: „Je freier Menschen und Märkte handeln können, desto größer sind Wohlstand, Innovation und individuelle Freiheit, und desto stabiler die Demokratien.“