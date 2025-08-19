„Digga, was los mit Deutsch?“ Wie Social Media und Migration unsere Sprache verändern

Es gibt Hinweise darauf. Für viele Kinder und Jugendliche haben andere Sprachen mittlerweile eine zumindest ähnlich hohe Priorität wie das Deutsche. Anglizismen sind allgegenwärtig, die Jugend von heute spricht viel besser Englisch als frühere Generationen, weiß aber nicht mehr, was z. B. „Häme“ bedeutet. Auch andere Sprachen spielen in der Zuwanderungsgesellschaft Österreich eine immer größere Rolle. Dazu kommt der Einfluss der neuen Medien: TikTok, Snapchat, Instagram & Co. Kurz- und Kürzestnachrichten. Und Chat GPT garantiert, dass nie mehr jemand an seinem eigenen Ausdruck arbeiten muss, sondern per Knopfdruck jeden erdenklichen Text – in jedem erdenklichen Stil und jeder erdenklichen Länge – ausgespuckt bekommt.

Soll doch jeder reden, wie er will, solange er sich verständlich machen kann, könnte man einwenden. Aber: Sprache hängt auch eng mit Denken zusammen. „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, formulierte Ludwig Wittgenstein. Wenn das so ist, gibt es vielleicht doch Grund zu Sorge. Was hat es für Folgen, wenn unsere Ausdrucksfähigkeit sinkt?

Anruf bei dem Schriftsteller Ludwig Laher, studierter Anglist und Germanist und Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung. Er bestätigt: „Es haben viele falsche Anwendungen Einzug gehalten. Und die Feinheiten der Sprache werden in den Bildungsanstalten weniger vermittelt. Das heißt, sie wird weitgehend auf ein Kommunikationsmittel reduziert, das so weit erlernt werden soll, dass man sich bestenfalls mittelprächtig auszudrücken vermag.“