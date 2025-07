Frankreichs neues Raumflugzeug „Vortex“: Europa setzt zum eigenen Space Shuttle an

Frankreichs Regierung sieht im Weltraum ein strategisches Feld der Zukunft. Mit Vortex will das Land nicht nur seine Verteidigungskapazitäten im All stärken, sondern auch seine technologische Souveränität behaupten. Das Projekt knüpft an frühere europäische Shuttle-Pläne wie Hermès an, die nie realisiert wurden – diesmal mit einer pragmatischeren, modularen Entwicklungsstrategie.

Das Vortex-Programm steht beispielhaft für Europas Streben nach Autonomie in der Raumfahrt – insbesondere angesichts der dominanten Rolle von SpaceX oder Chinas Orbitalprogrammen. Frankreichs Verteidigungsstrategie sieht im All ein potenzielles Konfliktfeld – mit Vortex soll die Handlungsfähigkeit gesichert werden.