Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny: „Die KI weiß nichts“

Wie kann man jüngeren Menschen eine positive Sicht der Zukunft vermitteln?

Wichtig ist, dass sie sich nicht verschreckt zurückziehen, in Furcht erstarren. Furcht raubt Menschen die Handlungsfähigkeit. Man muss ihnen Zuversicht vermitteln: Ihr habt euren Platz in der Welt und ihr könnt Dinge verändern, eben weil die Zukunft offen ist. Man muss nicht so weitermachen wie bisher. Man muss jungen Menschen Handlungsspielräume eröffnen.

Wie gibt man Jugendlichen Handlungsspielräume? Politik wird von alten und mittelalten Menschen gemacht.

Junge Menschen brauchen Freiräume und Spielräume. Sie brauchen Zeit, sich zu langweilen, weil man durch Langeweile Neues entdeckt. Sie brauchen Räume zum Experimentieren, zum Ausprobieren. Dann entdeckt man etwa, wenn etwas nicht funktioniert, kann man etwas anderes versuchen. Junge Menschen brauchen nicht diese Übervorsorge, mit der man sie von Gefahren fernhalten will. Wir müssen uns mehr trauen, und wenn wir jungen Menschen mehr zutrauen, werden wir entdecken, dass sie wissen, wie sie damit verantwortlich umgehen.

Sie kennen den Universitätsbetrieb: Der hat früher mehr Freiheit zugelassen, man konnte oft Studienrichtungen wechseln, lange studieren. Fehlen da die Freiräume, die Sie angesprochen haben?

So toll sich die früheren Verhältnisse anhören, das war weder ein idealer Zustand noch nachhaltig für eine Zeit, in der wir möglichst vielen Menschen Zugang zum höheren Bildungssystem erschließen sollten. Aber, ja, man spricht heute von einer Verschulung. Also auch hier: Wir brauchen mehr Flexibilität, mehr Freiräume, mehr Mut zum Experiment. Das gilt für die Studierenden, die Lehrenden, aber auch die Ministerien und die Politik.

Wie sehen Sie die Debatte um den verkürzten Lateinunterricht?

Warum probiert man das nicht einfach aus? Wegen zwei Stunden weniger Latein geht die Welt nicht unter. Wer Latein studieren will, sollte die Möglichkeit dazu haben. Aber man kann auch etwas anderes machen wollen. Auch da gilt: mehr Flexibilität und mehr Freiheit. Wir sprechen immer von Wahlfreiheit, aber meist ist es nur Pseudo-Wahlfreiheit, weil die Optionen genau reguliert sind. Echte Wahlfreiheit sieht anders aus.

Man kann den Jungen zutrauen, dabei die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Und vielleicht Fehlentscheidungen zu treffen, aus denen man lernt, aber dazu muss man auch bereit sein. Als Wissenschaftsforscherin weiß ich, wie viel man in der Forschung aus Fehlern lernt. Durch sie sieht man, welcher Weg nicht funktioniert, und wie man es nächstes Mal besser zu machen hat. Das ist eine wichtige Einsicht für junge Menschen: Was habe ich falsch gemacht? Nicht, was meine Eltern sagen oder meine Schulkameraden. Sondern, was sage ich, worin liegt mein Fehler und was folgt daraus für mich?

Sie sprechen in Ihren Büchern von unseren Fehlern im Umgang mit Künstlicher Intelligenz: Wir lassen uns von ihr Prognosen für die Zukunft erstellen, bedenken dabei aber nicht, dass sie dabei Daten aus der Vergangenheit fortschreibt. Überraschungen und Katastrophen kann sie nicht vorhersehen. Machen wir den Fehler, KI zu vermenschlichen, anstatt sie als Werkzeug zu sehen?

Wir sollten die KI als Werkzeug sehen und ebenso benutzen. Doch die Hersteller der digitalen Gadgets spielen bewusst mit unseren anthropomorphen Tendenzen, also der Tatsache, dass wir Gegenständen menschliches Handeln zuschreiben. Diese anthropomorphen Tendenzen haben wir von der Evolution mitgenommen, aber wir dürfen sie nicht blind auf die KI übertragen.

Die KI weiß nichts, sie versteht nichts. Aber sie kann sehr gut imitieren, dass sie etwas weiß oder etwas versteht. Das wird dadurch verstärkt, dass die Hersteller die generative KI „ich“ sagen lassen. Also sprechen wir mit der KI, als ob sie ein Mensch wäre. Und einem Menschen schreibt man zu, dass er zuhört und mich versteht. Es erschreckt mich jedes Mal, wenn jemand sagt: Die KI kennt mich besser als ich selbst. Nein! Du kennst dich besser, wenn du beginnst, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Die KI ist nur darauf programmiert, dir gefällig zu sein. Sie bestätigt dich in dem, was du hören willst. Sie stellt dafür statistisch zusammen, was andere früher zu dem Thema gesagt haben, und wir glauben dann: Aha, das sagt die KI.

Wie nahe sind wir an der Entwicklung einer allgemeinen Künstlichen Intelligenz, die Menschen ersetzen könnte?

Einige im Silicon Valley streben eine solche allgemeine Künstliche Intelligenz an, deren Fähigkeiten so umfassend sind, dass sie letztlich die Menschen ersetzen kann. Das wäre das Ende. Aber ich glaube, das ist reine Fantasie. Man soll aus wissenschaftlicher Sicht zwar nie etwas ausschließen, aber ich halte das für eine Obsession jener Leute, die die KI als Kontrollinstrument über die Menschen einsetzen wollen. Realistisch gesehen, sind wir davon weit entfernt. Wir sehen schon jetzt ein Abrücken von den LLM*, von generativer KI, hin zu Weltmodellen, die nicht nur auf Sprache beruhen, sondern auf Daten menschlicher Erfahrung.