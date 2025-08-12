2nd Opinion: Wissen und Zweifeln

Wissenschaftsskepsis ist spätestens seit der Corona-Pandemie einer der wichtigsten Kampfbegriffe in den großen gesellschaftlichen Debatten geworden. Wissenschaftsskepsis gilt als Ausweis ungenügender Bildung und als wichtiges Indiz für die Neigung zu Verschwörungstheorien. Wissenschaftsskeptiker haben nicht verstanden, dass die Maxime „follow the science“ das Gebot der Stunde und der Zug der Zeit ist. Wer sich wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigert – oft wird verräterischerweise gesagt: Wer nicht an die Wissenschaft „glaubt“ – gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Demokratie und das Überleben des Planeten.

Die österreichische Akademie der Wissenschaften hat vor einiger Zeit eine Studie in Auftrag gegeben, in der untersucht werden sollte, warum die Wissenschaftsskepsis in Österreich stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern (dass das so sei, wurde als wissenschaftliche Erkenntnis vorausgesetzt). Wenn ich mich richtig erinnere, stellte man fest, dass das etwas mit der Homöopathie und wahrscheinlich auch mit der FPÖ zu tun hatte. Ich selbst glaube eher, dass die Hauptverantwortlichen für die Wissenschaftsskepsis aktivistische Wissenschafter sind, und deshalb halte ich eine verbreitete Wissenschaftsskepsis für ein Zeichen gesellschaftlicher Reife.