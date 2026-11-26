„Der Konsumwahn steigt“, sagte Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, zur APA. „Solche Konsumfeste treiben auch die Probleme mit dem Konsum an“, ergänzte er. Die Angebote würden zudem gezielt Personengruppen ansprechen, die kein Erspartes haben und denen am Monatsende nichts übrig bleibe. Deshalb werde häufig auf Raten gekauft – „und das ist die Problematik: Wenn irgendetwas dazwischenkommt wie Arbeitslosigkeit, eine Krankheit oder einfach ein kaputtes Gerät, dann kippen solche Situationen des Öfteren.“

Zu Jahresbeginn steigen Mitterlehner zufolge regelmäßig die Beratungen bei den Schuldenberatungen. Das sei jedoch nicht zwangsläufig auf die Weihnachtseinkäufe zurückzuführen. Dahinter könnten ebenso Neujahrsvorsätze oder Jahresabrechnungen stehen. „Konsum und hohe laufende Kosten sind eine toxische Mischung, die dann leider Systeme immer wieder von der Verschuldung in die Überschuldung kippen lassen“, sagte Mitterlehner. Der beste Schutz gegen die Überschuldung ist seiner Ansicht nach eine gute Finanzbildung. „Wenn man Entscheidungen fundiert trifft“, betonte der Schuldnerberater.

Die Handelsforscher der Universität Linz erwarten aufgrund der gedämpften Konsumstimmung und der anhaltenden Kaufzurückhaltung erstmals eine Stagnation bei den Black-Friday-Ausgaben in Österreich. Auch der Handelsverband rechnet mit einer Seitwärtsbewegung. Die vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Uni Linz hochgerechneten Ausgaben im Rahmen der aktuellen Aktionstage sind von rund 430 Mio. im Jahr 2022 auf rund 530 Mio. Euro im Vorjahr kontinuierlich gestiegen und sollen heuer auf diesem Niveau verharren.