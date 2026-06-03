Benko-Prozess: Urteil soll bestätigt werden

Auch bei dem ersten Verfahren vor dem Innsbrucker Landesgericht zur Pleite Benkos hat sich die Generalprokuratur hinter die Verurteilung des Immobilieninvestors gestellt, den teilweisen Freispruch hingegen abgelehnt.

Im Oktober 2025 war Benko am Landesgericht Innsbruck erstinstanzlich wegen einer Schenkung von 300.000 Euro an seine Mutter zu zwei Jahren Haft verurteilt, aber im Hinblick auf eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg freigesprochen worden. Die Generalprokuratur empfahl in ihrer Stellungnahme zu diesem Fall, den Schuldspruch Benkos zu bestätigen, aber den teilweisen Freispruch aufzuheben.

Die Generalprokuratur wirkt als Rechtswahrerin an allen Strafverfahren des Obersten Gerichtshofs mit. Sie übt eine Art gutachterliche Tätigkeit auf höchstgerichtlicher Ebene aus.