AUA rutscht tiefer in die roten Zahlen

In der ersten Jahreshälfte 2025 hatte die Airline bereits einen Fehlbetrag von 44 Mio. Euro verzeichnet. "Der Irankrieg hat uns durch die teils extrem gestiegenen Kerosinkosten sowie die notwendigen Streckenstreichungen enorm getroffen", sagt AUA-Chefin Annette Mann laut Aussendung. "Höhere Ticketpreise konnten bis Juni nur einen Teil der finanziellen Auswirkungen kompensieren."

Um das Defizit in den Griff zu kriegen, streicht die AUA ab dem Winterflugplan die Strecke Wien-Graz. Die Entscheidung sei "unter sorgfältiger Abwägung der Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Graz getroffen" worden. Das Unternehmen verweist auf bestehenbleibende Verbindungen von Graz nach München, Frankfurt und Zürich. Auf den Flügen nach München und Frankfurt würden im Winter teils größere Flieger zum Einsatz kommen; nach Zürich soll es pro Woche zwei Verbindungen mehr geben.

Vorerst pausiert werden die Flüge von Wien nach Tiflis, Keflavik und Porto. Auch einige Spätverbindungen nach Klagenfurt, Kopenhagen, Warschau und Krakau, bei denen die Crew am Zielort übernachten, sollen wegfallen. Hinzu kämmen "interne Maßnahmen", wie zum Beispiel "Effizienzsteigerungen im administrativen Bereich".

Positiver sah die Lage für die Airline auf der Einnahmenseite aus. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf über 1,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Fluggäste stieg um sechs Prozent auf fast sieben Millionen. Das zweite Quartal (April-Juni) lief für das Unternehmen auch besser als das erste Jahresviertel (Jänner-März). Das EBIT brach auch hier um klare 74 Prozent ein, war mit 18 Mio. Euro aber positiv. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das AUA-Management weiter mit schwarzen Zahlen - dank der "teilweisen Weitergabe der höheren Kosten und der eigenen, internen Kraftanstrengung".

Trotz Sparmaßnahmen soll die Flottenerneuerung weitergehen. Noch heuer sollen zwei neu Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 787-9 "Dreamliner" geliefert werden - in Summe sind dann fünf dieser Flugzeuge im Einsatz. Auch ein neuer Airbus A320neo solle im Herbst die Kurz- und Mittelstreckenflotte erweitern. Die Embraer-Maschinen sollen laufend aus der Flotte genommen werden.